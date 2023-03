1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Rund 60 Getränkekisten haben Unbekannte aus einem Leergutlager in Göppingen geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen rund 60 Getränkekisten aus einem Leergutlager in Göppingen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, waren die Getränkekisten in einem Schuppen in der Pfarrstraße gelagert. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, begaben sich die Unbekannten auf das Grundstück und rissen an das Vorhängeschloss an der Tür ab. Im Inneren nahmen die Einbrecher rund 60 Kisten mit Leer- und Vollgut aus dem Lager mit. Die Polizei vermutet, dass die Diebe zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben könnten.

Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07161/632360 Zeugen, denen ein Fahrzeug mit auffallend viel Leergut begegnet ist.