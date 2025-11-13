Göppinger Landrat schlägt Alarm: Notaufnahme an der Belastungsgrenze

Landrat Markus Möller fordert von der Kassenärztlichen Vereinigung längere Öffnungszeiten der Notdienstpraxis im Landkreis Göppingen, um die Notaufnahme zu entlasten.
Die Notaufnahme des Alb-Fils-Klinikums in Göppingen arbeitet seit Monaten an der Belastungsgrenze. Das schreibt das Göppinger Landratsamt. Im Jahr 2024 wurden dort erstmals mehr als 50 000 Patientenkontakte gezählt – durchschnittlich mehr als 130 pro Tag. Ein großer Teil dieser Patientinnen und Patienten wird in der Notaufnahme ambulant behandelt. Damit übernehme die Notaufnahme Aufgaben, die eigentlich in den Verantwortungsbereich der niedergelassenen Ärzteschaft und der Kassenärztlichen Vereinigung fallen.