Göppinger Kreistag: Landrat fordert „deutlich spürbare Einschnitte“ – Protest formiert sich

Markus Möller hat erstmals einen Haushaltsentwurf eingebracht und will vor allem bei Jugend und Sozialem sparen. Es werden bereits Unterschriften gegen die Pläne gesammelt.
Es war die erste Haushaltsrede des neuen Göppinger Landrats Markus Möller. Und gemessen an den Reden seines Vorgängers Edgar Wolff waren Möllers Einlassungen kurz und bündig: In rund 45 Minuten hat er am vergangenen Freitag dem Kreistag und rund 150 interessierten Bürgern im überfüllten Hohenstaufensaal des Landratsamts seine Vorstellungen und Sparpläne dargelegt, Wolff hatte immer mindestens eine Stunde benötigt, oft auch 90 Minuten.