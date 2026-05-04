Göppinger Gemeinderat: Entscheidung für Bebauung des Golfplatzes gefallen

Die Mehrheit war deutlich: Auf der Golfpark-Fläche im Göppinger Stauferpark sollen Wohnraum und Gewerbe entstehen. Die Bürgerinitiative ist enttäuscht
Es war erst 17.40 Uhr am frühen Donnerstagabend, als im Göppinger Gemeinderat eine der wichtigsten städtebaulichen Entscheidungen der vergangenen Jahre fiel: Der Golfplatz im Stauferpark soll zumindest teilweise bebaut werden. Von den etwa 34 Hektar, die das Gebiet umfasst, werden künftig etwa die Hälfte für Wohnen und Gewerbe genutzt. So sollen entlang der bestehenden Einfamilienhaussiedlung am Galgenberg 49.000 Quadratmeter fürs Wohnen bereitstehen, im nördlichen Teil entlang der Firma Kleemann sind mit etwas Abstand etwa 120.000 Quadratmeter für Gewerbeansiedlungen reserviert. Dazwischen und an den Randbereichen werden etwa 170.000 Quadratmeter für Freiflächen und Grünanlagen eingeplant.