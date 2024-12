Göppinger FDP-Kreisrat gibt sich kämpferisch: Wie geht es Georg Gallus anderthalb Jahre nach dem Attentat auf ihn?

1 Sein bärtiges Gesicht ist von der Arbeit in der Landwirtschaft wettergegerbt. „Ich bin ein Kämpfer“, sagt Georg Gallus. Foto: Andreas Reiner

Am 19. März 2023 schießt ein Unbekannter auf den Göppinger FDP-Kreisrat Georg Gallus. Wie hat der 67-Jährige dieses traumatische Ereignis bis heute verarbeitet?











Blutend schleppt sich Georg Gallus die Treppe hoch, gestützt von seinem Sohn. Es ist vier Uhr morgens, und es ist ernst. Gallus fürchtet, dass er den Tag nicht überleben wird. „Ich habe mich von meinen Kindern verabschiedet, für mich war klar, es ist vorbei“, erinnert er sich an den Mordanschlag auf ihn am 19. März vergangenen Jahres in seinem eigenen Haus in Hattenhofen, einer kleinen Gemeinde im Albvorland.