Göppinger Ehrenbürgerin Inge Auerbacher wurde 90: Ein Leben gegen das Vergessen

1 Inge Auerbacher bei einem Besuch im Jüdischen Museum in Jebenhausen, einem Stadtteil von Göppingen. Foto: /Giacinto Carlucci

Inge Auerbacher ist nie müde geworden, an ihre Kindheit im Konzentrationslager zu erinnern. Am Silvestertag wurde die Ehrenbürgerin von Göppingen 90 Jahre alt. Trotz ihres Schicksals glaubt sie immer noch an das Gute im Menschen.











So richtig Grund zu feiern sieht Inge Auerbacher in ihrem 90. Geburtstag nicht. Sie wohnt gesundheitlich angeschlagen in ihrem Reihenhaus im New Yorker Stadtteil Queens und muss fassungslos mit ansehen, wie Krieg, Antisemitismus und Rassismus die Welt in ein Chaos stürzen. Auch 70 Jahre nach der Auswanderung in die Vereinigten Staaten fühlt sie sich als Schwäbin und freut sich über jede Gelegenheit, Schwäbisch zu schwätzen. Zum Geburtstag wünscht sie sich „Sauerbraten mit Spätzle“.