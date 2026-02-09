Göppingen: Wieder Nagelfallen im Wald gefunden

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Im Wald bei Göppingen sind erneut gefährliche Nagelfallen gefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde sie vom Stadtförster entdeckt. Die Fallen waren unter Laub und in einer Wasserpfütze ausgelegt. Gegen wen sich die Fallen richten und was der unbekannte Verursacher damit bezwecken will, ist nach Angaben eines Polizeisprechers bislang unklar. Der Täter bestückte unter anderem Kunststoffteile mit Skalpellen und verwendete auch Spritzennadeln.