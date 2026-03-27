Göppingen: Teamviewer steigt ab in die dritte Liga​

Nach mehr als sechs Jahren fliegt das Göppinger Unternehmen aus dem M-Dax und wird eine Stufe darunter im S-Dax gelistet. Der Aktienwert befindet sich auf dem Tiefststand.
Einmal im Quartal entscheidet die Deutsche Börse in Frankfurt, welche Unternehmen in die Aktienindizes Dax, M-Dax, S-Dax und Tec-Dax aufgenommen werden – oder sie verlassen müssen. „Die regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen folgen einem streng geregelten Ablauf“, erklärt die Börse. „Denn die Frage, wer auf-, ab- oder umsteigt, bewegt auf jeden Fall die einzelnen Aktien und nicht selten den ganzen Markt.“ Jetzt hat es das einzige Unternehmen im Kreis, das in einem deutschen Aktienindex gelistet ist, getroffen: Teamviewer fliegt aus dem M-Dax und steigt ab in den S-Dax.