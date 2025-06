Göppingen: Schweizer Autofahrer kracht in Stromkasten und flüchtet

1 Die Polizei sucht nach einem grauen VW, der in Göppingen in einen Unfall verwickelt war (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

In Göppingen hat ein VW-Fahrer aus der Schweiz einen Unfall gebaut und ist abgehauen. Dumm gelaufen: Ein Zeuge nahm ihn dabei auf.











Der Fahrer eines VW Jetta aus der Schweiz hat in der Nacht zum Samstag in Göppingen zwei Stromverteilerkästen gerammt und sich dann aus dem Staub gemacht. Laut der Polizei war der graue VW kurz vor 23 Uhr viel zu schnell von der Schützenstraße in die Geislinger Straße abgebogen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und krachte in zwei Stromverteilerkästen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des Jetta zurück und flüchtete.