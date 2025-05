Göppingen: Prozessauftakt: Frau soll Mann aus Mordlust getötet haben

1 Der Prozess findet vor dem Landgericht Ulm statt. Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Sie wollte laut Staatsanwaltschaft mit einer Mordserie Ruhm und Aufmerksamkeit erlangen und so als Serienmörderin in Erinnerung bleiben. Eine junge Frau steht nun vor Gericht.











Sie wollte laut Anklage durch eine Mordserie Ruhm und Aufmerksamkeit erlangen und so als Serienmörderin in Erinnerung bleiben. Vor dem Landgericht Ulm beginnt am Dienstag (8.30 Uhr) ein nicht alltäglicher Mordprozess. Vor Gericht steht eine 26 Jahre alte Frau aus dem Raum Stuttgart. Die Anklage legt der 26-Jährigen zur Last, Mitte Oktober 2024 in Göppingen einen Mann stranguliert und mit einem Messer getötet zu haben.