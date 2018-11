Göppingen/Plochingen Männer attackieren mehrere Reisende

Von va 20. November 2018 - 12:04 Uhr

Die beiden Männer attackierten am Bahnhof Göppingen und Plochingen mehrere Reisende. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Unbekannte greifen am Bahnhof Göppingen und Plochingen mehrere Reisende an, sprühen mit Pfefferspray um sich und hetzen einen Hund auf mehrere Passanten.

Göppingen/Plochingen - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag gegen 13.15 Uhr mehrere Reisende am Bahnhof Göppingen und Plochingen (Kreis Esslingen) belästigt und angegriffen. Laut ersten Erkenntnissen der Bundespolizei gerieten die Männer zunächst am Bahnhof Göppingen mit einem Reisenden in Streit. Schließlich zückten sie einen Pfefferspray und sprühten den Mann an. Anschließend flüchteten die Unbekannten in einen Zug in Richtung Plochingen, wo sie offenbar erneut einen unbekannten Fahrgast mit einem Pfefferspray attackierten. Dabei wurden nach laut der Bundespolizei vier weitere Fahrgäste leicht verletzt.

Nachdem die beiden Täter in Plochingen aus dem Zug stiegen, sollen sie am Bahnsteig 10 mit zwei 19 und 29 Jahre alten Passanten in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll einer der mutmaßlichen Täter offenbar ein Messer gezogen haben, während sein Komplize einen Hund, welchen er mit sich führte, auf den 19-Jährigen hetzte. Daraufhin stürzte der 19-Jährige ins Gleisbett und riss noch ein 10-jähriges Mädchen mit, das am Bahnsteig wartete. Die beiden Opfer konnten sich zwar aus dem Gleisbett retten, da zu diesem Zeitpunkt kein Zug einfuhr. Der 19-Jährige und das Mädchen erlitten jedoch mehrere Schürfwunden. Ein 11-jähriger Junge stürzte laut der Polizei ebenfalls zu Boden und prellte sich hierbei die Hand.

Der 29-jährige Begleiter des 19-Jährigen verständigte schließlich die Polizei und versuchte, Fotos von den mutmaßlichen Tätern zu machen. Daraufhin attackierten ihn die beiden Männer und hetzten ihren Hund auf den 29-Jährigen. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Die Polizei sucht weitere Zeugen

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnisse. Beide Männer werden als 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Der Täter mit dem Hund soll eine dunkelblaue Jacke mit Fellkragen, eine dunkle Jeans sowie schwarze Sneaker getragen haben. Er hatte braune kurze Haare und einen braunen Oberlippen- und Kinnbart.

Der andere war zur Tatzeit mit einem grau-weißen Kapuzenstrickpullover, einem schwarzen Schal, schwarz-weißen Sneakern und einer schwarzen Hose bekleidet. Auch er trug einen Oberlippenbart, hatte eine Brille und seitlich kurz geschorene blonde Haare. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen und Geschädigten.

Hinweise zum Vorfall oder den noch unbekannten Tätern nimmt die Polizei entgegen. Die Telefonnummer lautet: 07 11/87 03 50 entgegengenommen.