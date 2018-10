Göppingen Patient setzt Bettwäsche in Brand – Zwei Pflegerinnen verletzt

Von red 13. Oktober 2018 - 18:54 Uhr

Ein Patient hat in Göppingen durch fahrlässiges Verhalten einen Brand in seinem Krankenzimmer ausgelöst. Zwei Pflegerinnen eilten herbei und verhinderten durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres.





Göppingen - Aufregung in einem Heim einer Göppinger Klinik: Dort ist am Samstagmittag gegen 12.30 ein Feuer in einem Krankenzimmer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei soll ein 68-jähriger Patient für den Brand verantwortlich sein. So sei die Bettwäsche durch sein fahrlässiges Verhalten in Brand geraten. Das Feuer griff in der Folge auf die Tapete über.

Zwei Pflegerinnen eilten herbei, löschten den Brand und brachten weitere Patienten in Sicherheit. Dabei atmeten die beiden Frauen Rauchgase ein – sie wurden vorsorglich in einer anderen Klinik ambulant behandelt. Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Feuerwehr Göppingen war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der entstandene Sachschaden im Krankenzimmer beträgt etwa 5.000 Euro. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.