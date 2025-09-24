Tote Clubszene wegen Kriminalität in Göppingen?

Schon länger gibt es in Göppingen so gut wie keine festen Clubs oder Discos mehr. Wie Gastronomen und ein einstiger Party-Scout den Wandel im Nachtleben in der Stadt einschätzen.
Sie hießen Vivadrom, Life, Avenue Park, Apfelbaum, Roxx oder Club Rouge und lockten, mit wechselnden Namen und Konzepten, die Party-People in Massen an. Und natürlich gab es in den 90er Jahren den legendären Club Red Room auf dem Südmilch-Areal, dessen Ruf wie Donnerhall bis Stuttgart klang. Aber der Party-Boom ist längst abgeflaut.