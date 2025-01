Göppingen: Mann bedroht Securitymitarbeiter in Flüchtlingsunterkunft mit Messer

1 Die Polizei konnte den Mann in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft festnehmen. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

Ein 33-Jähriger bedroht am Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in Göppingen Securitymitarbeiter mit einem Messer. Als diese die Polizei alarmieren, ergreift der Mann die Flucht.











In Göppingen hat ein Mann am Mittwoch Securitymitarbeiter mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall um kurz vor 0.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in einer Flüchtlingsunterkunft. Der 33-Jähriger war demnach betrunken und soll lautstark herumgeschrien haben, woraufhin er von der Security zur Ruhe ermahnt worden sei. Kurze Zeit später kehrte der Mann laut Polizei zurück und fuchtelte mit einem Küchenmesser vor den Securitymitarbeitern herum.