Göppingen: Kritiker mit Ortstafeln nicht zufrieden​

Entlang der ehemaligen B10 gibt es zwischen Göppingen und Eislingen keinen Außerortsbereich mehr. Das zwingt Autofahrer, langsamer zu fahren. Die Verkehrsplaner bleiben im Kreuzfeuer.
Wo ist für Radfahrer, die auf der ehemaligen B10 zwischen Göppingen und Eislingen unterwegs sind, die rechtlich einwandfreie und sicherste Verkehrsführung? Um diese Frage kümmert sich Miran Rebec seit Langem. Der Mann, der sich selbst als „unabhängiger, kritischer Bürger und Alltagsradfahrer“ bezeichnet, steht dazu stets in mehr oder weniger freundlichem Austausch mit diversen Behörden. Er pochte darauf, dass der Zwang für Radfahrer, auf diesem Abschnitt auf den Geh- und Radwegen zu fahren, nicht gerechtfertigt und sogar gefährlich sei.