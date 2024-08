1 Hunderte E-Zigaretten wurden in Göppingen entsorgt. Foto: Polizeipräsidium Ulm

Ein noch Unbekannter hat am Sonntag oder Montag in Göppingen hunderte gebrauchte E-Zigaretten illegal entsorgt. Die Polizei sucht nun nach dem Umweltsünder und bittet um Mithilfe.











Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht auf Montag mehrere hundert E-Zigaretten – sogenannte „Vapes“ – in Göppingen illegal entsorgt. Eine Zeuge stellte den Müll laut Polizei in der Metzgerstraße beim Landfahrerplatz fest.