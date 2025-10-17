Göppingen gegen Bergischer HC: Frisch Auf mit Geduld und starker Deckung zum Arbeitssieg

Es war wahrlich nichts für Handball-Feinschmecker, doch auch beim richtungsweisenden 26:21 gegen den Bergischen HC findet Frisch Auf Göppingen in kritischen Phasen Lösungen.

Das Endergebnis sieht recht deutlich aus, doch es täuscht: Das 26:21 (11:11) von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen den Bergischen HC war ein sehr hartes Stück Arbeit. Auch nach einem Göppinger 5:0-Lauf zum 18:14 ließ sich der Aufsteiger zunächst nicht abschütteln und kam wieder auf 18:17 heran – trotz der Roten Karte für ihren Kreisläufer und Nationalspieler Aaron Seesing nach dessen dritter Zeitstrafe. Dann aber setzte sich das Team von Trainer Ben Matschke vor den 4500 Zuschauern in der EWS-Arena doch noch entscheidend ab und konnte dank des zweiten Heimsieges in dieser Saison sein Punktekonto auf 10:10 Zähler ausgleichen.

Deckung Schlüssel zum Erfolg „Wir haben sehr gut verteidigt, das war der Schlüssel. Dass wir Geduld brauchen werden, war klar“, sagte Matschke und ergänzte: „Wir finden nicht zum ersten Mal in dieser Saison in kritischen Phasen immer wieder Lösungen.“ Bester Werfer der Grün-Weißen war Spielmacher Ludvig Hallbäck (7), für den BHC stand in Christopher Rudeck (14 Paraden) der beste Mann zwischen den Pfosten.

Frisch Auf hatte auf die Rückraumspieler Oskar Neudeck (Sprunggelenksverletzung) und Erik Persson (Außenbandanriss) verzichten müssen. Dafür feierte Neuzugang Martin Hanne nach überstandenem Sehnenriss an der Wurfhand sein Debüt im Frisch-Auf-Dress. Er kam in der 23. Minute, hatte zwei unglückliche Aktionen und blieb nach der Pause auf der Bank.

„Ich bin froh, dass Martin ein paar Minuten bekam, jetzt haben wir eine weitere Woche Zeit, mit ihm zu arbeiten“, sagte Matschke. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) geht es zum Ex-Club des Frisch-Auf-Trainers – zu der HSG Wetzlar.

Ben Matschke hatte viel zu tun. Foto: Pressefoto Baumann

Personell deutet sich mit Blick auf die neue Saison bei Frisch Auf immer mehr die Verpflichtung von Spielmacher Ole Pregler (VfL Gummersbach) ab, der früher für die MT Melsungen am Ball war. Der aktuelle Melsunger Rückraumspieler Amine Darmoul wird nach Informationen unserer Redaktion in der neuen Runde zum Ligarivalen TVB Stuttgart wechseln.

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen: Saeveras (9/1 Paraden), Buchele; ten Velde 3/1, Klöve 1, Goßner, Hofele, Hallbäck 7, Brodbeck, Schiller 4/2, Jurmala 2, Sunnefeldt 2, Lastro 2, Gislason 1, Newel 3, Hanne, Schmidt 1.

Bergischer HC: Rudeck (14/2 Paraden), Oberosler; Beyer 3/1, Scholtes, Becher, Schöttle, Babarskas 1, Kooij, Fraatz 6, Massoud, Morante Maldonado 2, Fuchs, Seesing 2, Steinhaus 4, Wasielewski 3.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21.

Termine

HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr), FAG – HSV Hamburg (13. November, 19 Uhr), THW Kiel – FAG (22. November, 20 Uhr), FAG – MT Melsungen (29. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr), FAG – TBV Lemgo Lippe (10. Dezember, 19 Uhr), ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)