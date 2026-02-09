Göppingen: Frau überfahren – das ist der Stand der Ermittlungen

Der Tod einer Fußgängerin wird die Ermittler wohl noch lange beschäftigen. Ein Fahranfänger erfasste die Frau und verletzte einen Mann schwer. Worauf die Gutachter nun den Fokus legen.

Nachdem ein 19-jähriger Fahranfänger eine Fußgängerin in Göppingen tot gefahren hat, werden die Ermittlungen zur Unfallursache vermutlich Wochen dauern. Schon in der Nacht sei ein Gutachter vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Der junge Autofahrer habe am Samstagabend beim Abbiegen zwei Fußgänger erfasst, die gerade die Straße überquerten. Zeugen schilderten bei der Polizei, der Wagen habe beim Anfahren sehr stark beschleunigt.

Frau stirbt am Unfallort an schweren Verletzungen

Zentrale Frage bei dem Gutachten werde sein, ob der Unfall hätte verhindert werden können, wenn der 19-Jährige langsamer gefahren wäre. Bis das Gutachten fertig gestellt sei, werde es unter Umständen Wochen dauern, führte die Sprecherin aus. Danach werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie es weitergehe.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 57-jährige Fußgängerin am Samstagabend so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Auch ein 50 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt, er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen. Der 19 Jahre alte Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.