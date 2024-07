Göppingen: Feuerlöscher entlädt sich in Auto - zwei Menschen in Klinik

Feuerlöscher entlädt sich in Auto - zwei Menschen in Klinik

1 Ein Feuerlöscher ging plötzlich in dem Auto los (Symbolbild). Foto: IMAGO/Andre März

In einem Auto, das in Göppingen unterwegs ist, entlädt sich plötzlich ein Feuerlöscher. Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus.











In einem Auto in Göppingen hat sich ein Feuerlöscher während der Fahrt plötzlich entladen. Zwei Insassen des Autos seien vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, weil sie das Pulver aus dem Feuerlöscher eingeatmet hatten, sagte ein Polizeisprecher. Auch der Fahrer atmete das Pulver ein, konnte aber vor Ort behandelt werden. Alter und Geschlecht der Insassen, die ins Krankenhaus mussten, war bislang unbekannt.