Die Polizei hat nun einen Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

In Göppingen fallen Mitte Mai Schüsse. Ein 24-Jähriger wird schwer verletzt. Jetzt sitzt ein Mann in Untersuchungshaft.











Nach Schüssen auf einen 24-Jährigen in Göppingen ist ein Mann festgenommen worden. Der 34-Jährige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann verweigerte bislang die Aussage.