1 Am ersten Schultag dürfen die Göppinger Erstklässler zwar ihre Schultüten mitbringen, die Eltern müssen aber bei der Aufnahmefeier draußen bleiben. In anderen Kommunen ist es nicht ganz so streng. Foto: Giacinto Carlucci

Göppingen - Ein nett gestalteter Brief flatterte jetzt den Eltern Göppinger Erstklässler in den Postkasten. Der Inhalt aber hat viele enttäuscht und zum Teil Bedenken hervorgerufen. So wie bei Sylvia Heinitz, deren Sohn nach den Ferien in der Südstadt-Grundschule aufgenommen wird. An der Einschulungsfeier werden weder sie noch sonst jemand von der Familie teilnehmen können. Die Göppinger Grundschulen hätten sich darauf verständigt, angesichts der Corona-Regeln, keine großen Aufnahmefeiern mit Eltern zu organisieren, stand in dem Schreiben. „Außer den Schulkindern darf niemand das Schulhaus betreten.“