1 Der Einbrecher konnte unterkannt flüchten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/Michael Bihlmayer

In Göppingen ist ein bisher Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei nimmt der Täter nicht nur etwas mit – er lässt auch etwas da.











Einbrüche und Meldungen darüber gibt es leider täglich – doch dieser Fall aus Göppingen-Bartenbach kommt dann doch etwas kurioser daher. Dort war ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schelmenstraße eingestiegen, wie die Polizei berichtet.