Göppingen: Das „Freizi“ bleibt erhalten​

Weil die Stadt Göppingen teilweise für die Kürzungen des Landkreises bei der Jugendarbeit einspringt, bleibt der Jugendtreff im Bergfeld nun doch erhalten.
Der Göppinger Gemeinderat hat die geplanten Kürzungen der Stadt bei der offenen Jugendarbeit mehrheitlich abgewendet. Die Verwaltung um Oberbürgermeister Alex Maier wollte angesichts halbierter Zuschüsse vom Landkreis die Jugendarbeit in den verschiedenen Treffs bis 2027 um insgesamt 2,4 Stellen reduzieren, davon wären 1,3 Stellen auf städtisches Personal entfallen, sowie 1,1 Stellen auf die freien Träger Kreisjugendring (KJR) und Jebedaya. Jetzt stimmten die Stadträte aber mehrheitlich dafür, diese Kürzungen nicht umzusetzen. Diesen Antrag hatten die Grünen gestellt und die Mehrheit des Gremiums überzeugt.