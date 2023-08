Bewohner findet Skorpion in Hausflur

1 Der Skorpion wurde wohl im Urlaubsgepäck eingeschleppt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Shotshop/IMAGO/Akhin Jayaraj

Ein Bewohner hat einen eher ungewöhnlichen Fund in seinem Hausflur gemacht: Dort krabbelte ein giftiger Skorpion am Boden.









Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20.45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Göppingen gerufen, nachdem ein Bewohner dort einen schwarz gefärbten Skorpion von etwa drei Zentimeter Größe entdeckt hatte. Der Mann hatte das giftige Tier erfolgreich eingefangen, bevor er die Behörden alarmierte.