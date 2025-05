1 Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und fährt auf die Leitplanke auf. Die Fahrt ist da aber noch nicht zu Ende.











Link kopiert



Ein betrunkener Autofahrer ist in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) von der Fahrbahn abgekommen, sein SUV schlitterte mehrere Meter auf der Leitplanke entlang. Anschließend fuhr der 64-Jährige noch ein Verkehrsschild um und krachte letztlich in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte.