Göppingen Betrunkener Fahrer kracht gegen Brückengeländer

Von red/dpa/lsw 05. Januar 2018 - 08:21 Uhr

In Göppingen hat ein 27-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Pkw verloren und einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei soll er vor der Fahrt Alkohol getrunken haben.





Göppingen - Wegen Alkohols am Steuer hat ein 27-Jähriger in Göppingen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei mitteilte, ist das Auto gegen ein Brückengeländer gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Wagen war nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht zum Freitag auf der Bundesstraße 297 in einer Linkskurve von der Straße abgekommen.

Durch den Aufprall wurde das Auto so stark beschädigt, dass der Fahrer von Feuerwehrleuten mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Retter brachten ihn in eine Klinik. Laut Polizei soll er vor der Fahrt Alkohol getrunken haben. Er ist nun seinen Führerschein los.