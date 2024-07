Zwei Unbekannte waren am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in Bartenbach und Göppingen unterwegs. Zwei Mal schlugen sie bei Seniorinnen zu. Die Täter gaben laut Polizeiangaben vor, durch Baggerarbeiten ein Rohr beschädigt zu haben. Nun müssten sie in deren Keller zur Überprüfung einer Wasserleitung.

Einer der Täter trug dabei eine Warnweste. In beiden Fällen begab sich ein Unbekannter mit der Seniorin in deren Keller. Der zweite Täter nutzte diese Zeit und durchwühlte mehrere Zimmer nach Brauchbarem. Dann verließen sie das Gebäude und fuhren mit einem Transporter davon. Anschließend bemerkten die Geschädigten, dass Bargeld fehlte.

Polizei sucht weitere betroffene Personen

Ein Täter wird als männlich, etwa 50 bis 70 Jahre, 1,65 m bis 1,80 m groß und mit normaler Statur beschrieben. Er hatte dunkles bis graues Haar. Der zweite Täter soll Anfang zwanzig sein, deutlich kleiner sein und dunkle Haare haben. Beide haben ein deutsches Erscheinungsbild.

Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) sucht nun nach den Unbekannten. Sie ermittelt auch, ob die angeblichen Bauarbeiter bei weiteren Personen in Göppingen oder Umgebung Beute erlangten. Betroffene Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Göppingen melden.

Polizei rät, telefonisch Nachbarn hinzuziehen

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden, denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson aus. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum.

Deshalb rät die Polizei, keine Fremden in die Wohnung zu lassen, vor dem Öffnen durch den Türspion oder durchs Fenster zu schauen, falls keine Türsprechanlage vorhanden ist. Die Polizei empfiehlt überdies, die Wohnungstür erst zu öffnen, wenn man eine Sicherheitskette angelegt hat. Des Weiteren bietet sich an, telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzuzuziehen, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen oder die Besucher zu bitten, zu einem späteren Termin wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Im Zweifelsfall bleibt noch der Anruf bei der Polizei.