Göppingen besiegt Eisenach: Matchwinner Julian Buchele hält den Frisch-Auf-Sieg fest

Ein starker Spielmacher Elias Newel und ein überragender Keeper Julian Buchele hinter einer top Abwehr sind entscheidend für das 26:23 von Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach.
Als der 26:23(16:13)-Sieg von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen den ThSV Eisenach perfekt war, rannten alle auf einen Mann zu: Auf Julian Buchele. Der nach 20 Minuten für Kristian Saeveras eingewechselte Keeper zeigte in der Schlussphase reihenweise Glanzparaden gegen frei vor ihm auftauchende Eisenacher. Insgesamt kam der 21-Jährige auf zwölf Paraden und stach den ebenfalls eingewechselten und gut haltenden 20 Jahre älteren ThSV-Keeper Silvio Heinevetter (acht Paraden) noch aus. „So ein Spiel tut richtig gut. Hinter meiner Leistung steckt viel Detailarbeit. Dafür möchte ich auch meinem Trainer Ben Matschke danken“, sagte der Matchwinner.