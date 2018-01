Göppingen Auto mit Gasantrieb brennt in Tiefgarage

Von red 02. Januar 2018 - 19:11 Uhr

Ein gasbetriebenes Auto hat in Göppingen in einer Tiefgarage gebrannt. Zwei Männer mussten sich aus dem brennenden Wagen retten.





8 Bilder ansehen

Göppingen - Ein Subaru geriet am Dienstag gegen 14 Uhr in der Tiefgarage unter einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Göppingen in Brand.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war das gasbetriebene Fahrzeug seit längerer Zeit still gelegt. Ein 35-Jähriger und ein 19-Jähriger versuchten das Fahrzeug zu starten. Dabei fing das Auto im Bereich des Motors sofort Feuer. Die beiden Männer konnten sich ins Freie retten. Auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen aus Sicherheitsgründen zunächst ihre Wohnungen. Die Feuerwehr löschte den Brand an dem Fahrzeug. Der Subaru brannte vollständig aus.

Straße musste gesperrt werden

Verletzt wurde niemand. Die Straße vor der Tiefgarage musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde konnte diese für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Gebäude beträgt etwa 10.000 Euro.

Die Wohnungen oberhalb der Tiefgarage sind weiterhin bewohnbar. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei in Göppingen ermittelt nun, warum das Fahrzeug in Brand geriet.