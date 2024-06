Göppingen: Angeklagter schweigt um erstochene Frau in Obdachlosenunterkunft

Angeklagter schweigt um erstochene Frau in Obdachlosenunterkunft

Allein im Gesicht soll ein 24-Jähriger einer Frau in einer Obdachlosenunterkunft 16 Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Frau starb noch vor Ort. Nun steht der Mann wegen Mordes vor Gericht.











Zum Auftakt des Mordprozesses um eine getötete Frau in einer Obdachlosenunterkunft in Göppingen hat der Angeklagte geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft warf dem 24-Jährigen am Dienstag vor dem Ulmer Landgericht heimtückischen Mord vor. Er habe einer 57-Jährigen mit „absolutem Tötungswillen“ eine Vielzahl von Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt.