Göppingen: Anbau im ersten Cannabis-Club startet​

Nach fast zweijähriger Vorbereitung, Planung und Behördenärger kann der Verein Green Family seine Anbauhalle einweihen. Angepflanzt wird in einem ehemaligen Militärbunker.
Seit gut zwei Jahren ist Cannabis teillegalisiert, auch gibt es die Möglichkeit, die Hanfpflanzen in sogenannten Cannabis Social Clubs anzubauen und die getrockneten Blüten an die Mitglieder zu verkaufen. Im Kreis Göppingen gab es schon einige Anläufe, einen solchen Verein zu etablieren, die meisten waren erfolglos. Doch einer hat es jetzt geschafft und konnte seine Anbauhalle am Samstag, 25. April, einweihen, am Donnerstag, 30. April, wurde die Anlage final abgenommen.