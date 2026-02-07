Göppingen: 20-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

1 Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeigegegen ihn erstattet (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Polizei hat am Freitagmittag einen jungen Mann in Göppingen kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren ist. Er befindet sich noch in der Probezeit.











Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Freitag gegen 12 Uhr in der Jahnstraße in Göppingen von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss gestanden haben soll. Ein Urintest habe den Verdacht bestätigt, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.