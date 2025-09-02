Göppingen: 16-Jähriger soll Kontrahenten mit Messer bedroht haben
Nach einer Messerattacke ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen Jugendlichen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Nach einer Prügelei zwischen zwei Jugendlichen eskaliert die Situation, ein Messer wird gezückt. Ein dritter Jugendlicher verhindert Schlimmeres.

Nach einer Messerattacke bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 16-Jährigen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll sich der Jugendliche mit einem 17 Jahre alten Bekannten am Bahnhof Göppingen zunächst geprügelt haben. Dann zog er den Ermittlungen zufolge ein Messer, hielt es seinem Kontrahenten an den Hals und drohte, ihn umzubringen. Ein dritter Jugendlicher habe die beiden schließlich voneinander getrennt.

 

Verdächtiger wieder auf freiem Fuß

Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Auseinandersetzung am Montagabend. Nach ihm wurde gefahndet - mit Erfolg: Er wurde kurz nach der Tat festgenommen. Den Angaben zufolge ist er unterdessen wieder auf freiem Fuß. Der Grund des Streits und weitere Hintergründe sind unklar. 

Der 17-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die Jugendlichen hatten sich zuvor gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden zum Alkohol trinken am Bahnhof getroffen.

 