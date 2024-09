Go Asia und Discounter Action: Zwei Neueröffnungen in den Königsbau-Passagen Stuttgart

Im ersten Obergeschoss der Königsbau-Passagen sind zwei neue Mieter eingezogen – der asiatische Supermarkt Go Asia und der Discounter Action. Noch in diesem Jahr sollen weitere Eröffnungen folgen.

Seit dem Auszug der Ausstellung Körperwelten Anfang März stand die rund 2000 Quadratmeter große Fläche im ersten Obergeschoss der Königsbau-Passagen leer. Nun ist der Discounter Action auf 1100 Quadratmeter eingezogen. Über 6000 Produkte sind dort zu finden – unter anderem aus den Kategorien Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug, Multimedia und Mode.

Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen.“ Das Team vor Ort umfasst zwischen 15 und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit und sucht noch Verstärkung. Weitere Informationen gibt es unter www.arbeitenbeiaction.de.

Auch im zweiten Obergeschoss wird sich etwas tun

Weitere 900 Quadratmeter im ersten Obergeschoss der Königsbau-Passagen hat der asiatische Supermarkt Go Asia angemietet. Es ist das zweite Geschäft in Stuttgart. Aktuell hat man schon Räume im Kaufhof an der Königstraße 6 zur Verfügung. Der erste Go Asia Supermarkt wurde 2009 in Berlin-Charlottenburg eröffnet.

Centermanagerin Marielena Maltzan zeigt sich über die aktuellen Entwicklungen sehr erfreut: „Die Frequenz im Haus und die Resonanz auf die Neueröffnungen sind toll.“ Im ersten Obergeschoss seien noch knapp 100 Quadratmeter frei. „Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Mieter.“ Fündig ist Marielena Maltzan schon für das zweite Obergeschoss geworden. Noch im Laufe des Jahres sollen die beiden Leerstände wieder behoben sein. Ein Spielwarengeschäft und ein Anbieter für Telekommunikation stehen in den Startlöchern.