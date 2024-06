1 Wer ist wer? Luka (links) und Julian Cidic wollen zusammen das GNTM-Finale für sich entscheiden. Foto: IMAGO/Eventpress/IMAGO/Eventpress Kochan

Man hört es am sympathischen Schwäbeln: Luka und Julian Cidic sind aus der Nähe von Heilbronn. Wir haben die Zwillinge vor dem Finale von „Germany’s Next Topmodel“ gesprochen.











Nur eine kann „Germany’s Next Topmodel“ werden? Nicht in diesem Jahr. Mindestens zwei wird Heidi Klum am Donnerstagabend küren – eine Frau und einen Mann. Oder sogar zwei Männer? Das Zwillingspaar Julian und Luka Cidic gehen als Team ins Finale. Man hört es am heimeligen Schwäbeln: Die beiden 24-Jährigen kommen ursprünglich aus Oedheim in der Nähe von Heilbronn, wohnen aber inzwischen in Frankfurt am Main.