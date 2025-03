Was in der 9. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist und welche Female-Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.

In Folge 9 standen erneut ein Shooting und ein Entscheidungswalk auf dem Programm. Unterstützung erhielt Heidi Klum dabei von keiner Geringeren als der ikonischen Dame Lesley „Twiggy“ Lawson DBE.

GNTM 2025: So war die 9. Folge

Zunächst stand das entscheidende Sedcard-Shooting auf dem Plan. Um die Models so authentisch wie möglich vor die Kamera zu bekommen, weckte Heidi sie direkt aus dem Schlaf und nahm sie ohne Verzögerung mit zur Shooting-Location. Fotograf Yu Tsai betonte die Bedeutung dieser Aufnahmen: "Dieses Foto ist das wichtigste in eurem Portfolio. Es ist das Erste, was die Kunden sehen, das Erste, was die Casting-Agentur sieht – euer erster Eindruck."

Der Entscheidungswalk in Folge 9

Wenn Twiggy als Gast dabei ist, bietet sich die perfekte Gelegenheit, in die Modewelt der 60er-Jahre einzutauchen. Das legendäre Model erinnert sich mit Freude an diese Zeit zurück und gibt den Nachwuchsmodels wertvolle Tipps mit auf den Weg: „Ihr bringt die 60er zurück. Denkt daran: Es war eine Zeit voller Freude, Glück und großem Optimismus.“

GNTM 2025: Wer musste die Show in Folge 9 verlassen?

Jule mussten sich an diesem Abend von ihrer GNTM-Reise verabschieden - sie konnte Heidi und Twiggy nicht überzeugen. Die gesamte Entscheidung gibt es in den folgenden Videos zu sehen:

Welche Female-Models sind noch dabei?

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt)

Canel aus Essen (26 Jahre alt)

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt)

Eva aus Berlin (26 Jahre alt)

Josephine aus München (19 Jahre alt)

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt)

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt)

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt)

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt)

Diese Female-Models sind bereits raus

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Leila aus Fürth (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marie aus Ehrenkirchen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Stella aus Berlin (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Wer ist als Dame Lesley „Twiggy“ Lawson DBE?

Dame Lesley „Twiggy“ Lawson DBE (*19. September 1949 als Lesley Hornby) ist ein britisches Model, Schauspielerin und Sängerin. Sie wurde in den 1960er-Jahren als Twiggy weltberühmt und gilt als eines der ersten Supermodels. Ihr Markenzeichen waren ihr androgynes Erscheinungsbild, große Augen mit stark betonten Wimpern und ihr schlanker Körperbau.

Twiggy prägte das Modebild der Swinging Sixties und war Muse vieler Designer, darunter Mary Quant, die für die Popularisierung des Minirocks bekannt ist. Nach ihrer Modelkarriere wechselte sie in die Unterhaltungsbranche und arbeitete als Schauspielerin und Sängerin. Sie trat in Film- und Fernsehproduktionen auf und veröffentlichte mehrere Musikalben.

Für ihre Verdienste in Mode, Kunst und Wohltätigkeit wurde sie 2019 von Königin Elisabeth II. zur Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE) ernannt.

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bei ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten 6 Wochen zeigt der Sender jede Woche zwei Folgen: Mittwochs um 20:15 Uhr stehen die männlichen Kandidaten im Mittelpunkt, donnerstags zur gleichen Zeit die weiblichen.

Ab der 13. Folge, die am 27. März 2025 ausgestrahlt wird, treten alle Models gemeinsam an. Ab dann gibt es nur noch eine Folge pro Woche – immer donnerstags um 20:15 Uhr.

Wer eine Folge verpasst, kann die Episoden später auf der Streaming-Plattform Joyn ansehen.