Was in der 14. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 alles passiert ist und welche Models die Show verlassen mussten, erfahren Sie im Artikel.

In Folge 14 erwartete die Kandidatinnen ein ganz besonderer Überraschungsgast: Supermodel Adriana Lima besuchte das Set von Germany’s Next Topmodel. Die Brasilianerin zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Models weltweit – als langjähriger „Victoria’s Secret“-Engel wurde sie zur internationalen Ikone.

GNTM 2025: So war die 14. Folge

Für einige Models führte der Weg vorübergehend zurück nach Deutschland – zur renommierten Berliner Fashion Week. Moritz, Kevin, Katharina, Canel und Felix L. durften für namhafte Designer wie Kilian Kerner, Marcel Ostertag und Danny Reinke über den Laufsteg schreiten. Besonders bei Moritz war die Nervosität spürbar. Doch Kilian Kerner begegnete ihm mit aufmunternden Worten: „Es ist eine aufregende Situation, aber nimm die Aufregung und den Adrenalinkick und sag: Ich zeig’s euch jetzt!“ Auch Kevin hinterließ Eindruck bei dem Designer, der ihn mit einem besonderen Lob bedachte: „Du bist einer der Kandidaten, der in den 20 Jahren am meisten Potenzial hat.“

Catwalk im Marionetten-Style

Supermodel Adriana Lima nahm neben der Model-Mama Platz und half bei der Bewertung der Kandidaten. Gefragt waren Wandelbarkeit und Kreativität – unter dem Motto „Puppen-Walk“ sollten die Models zu zweit eine kleine Geschichte auf dem Laufsteg erzählen. Eine Herausforderung, die nicht allen leichtfiel. „Mir ist es am Anfang sehr schwergefallen, über meinen Schatten zu springen“, gestand Nawin offen.

Vor dem Walk gab Adriana Lima den Nachwuchsmodels noch wertvolle Ratschläge mit auf den Weg: „Denk immer an die Geschichte des Designers, bleib selbstbewusst und hör auf die Musik. Am wichtigsten sind die Kameras am Ende – du hast nur diese eine Chance, ein gutes Bild zu bekommen.“ Zudem betonte sie, wie entscheidend es sei, die eigenen Emotionen im Griff zu haben.

Außerdem gab es ein kleines Familientreffen: Heidis Sohn Henry übernahm die Assistenz am Set.

GNTM 2025: Wer musste die Show in Folge 14 verlassen?

Am Ende der Folge war es wieder an der Zeit von einigen Kandidaten Abschied zu nehmen. Für Annett und Keanu war die Reise bei "Germany's Next Topmodel" in dieser Folge zu Ende.

Welche Female-Models sind noch dabei?

Aaliyah aus Hamburg (22 Jahre alt)



Canel aus Essen (26 Jahre alt)

Daniela aus Ostfildern (20 Jahre alt)

Eva aus Berlin (26 Jahre alt)

Josephine aus München (19 Jahre alt)

Katharina aus Wien, Österreich (24 Jahre alt)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt)

Lisa aus Lasberg, Österreich (19 Jahre alt)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt)

Magdalena aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Svenja aus Hamburg (24 Jahre alt)

Xenia aus Loxstedt (26 Jahre alt)

Zoe aus Pulheim (19 Jahre alt)

Welche Male-Models sind noch dabei?

Alex aus Landshut (24 Jahre alt)

Eliob aus Tokio, Japan (29 Jahre alt)

Ethan aus Düsseldorf (19 Jahre alt)

Faruk aus Bergkamen (21 Jahre alt)

Felix L. aus Wien, Österreich (21 Jahre alt)

Jannik aus Bad Segeberg (22 Jahre alt)

Kevin aus Wetzlar (24 Jahre alt)

Moritz aus Berlin (19 Jahre alt)

Nawin aus Freiburg (27 Jahre alt)

Pierre aus Wien, Österreich (22 Jahre alt)

Ray aus Hamburg (30 Jahre alt)

Samuel aus Köln (23 Jahre alt)

Diese Female-Models sind bereits raus

Jessica aus Beckenried, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Leila aus Fürth (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marlene aus Mannheim (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Marie aus Ehrenkirchen (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Angelina aus Kempten (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Lucia aus Hannover (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Natali aus Frankfurt am Main (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Stella aus Berlin (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Valeria aus Oldenburg (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Jule aus Stuttgart (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Laura aus Holzkirchen (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 11)

Safia aus Dortmund (24 Jahre alt, verließ die Show aus gesundheitlichen Gründen in Folge 11)

Katrin aus Berlin (56 Jahre alt, verließ die Show freiwillig in Folge 13)

Lulu aus Berlin (32 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Annett aus Stapelfeld (46 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Diese Male-Models sind bereits raus

Enis aus Schweinfurt (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

J. J. aus Mönchengladbach (34 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Konstantin aus Möhringen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Gabriel aus Vira, Schweiz (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix F. aus Stuttgart (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Christian aus Kärnten, Österreich (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)

Felix S. aus Wien, Österreich (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

John aus Olching (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Ryan aus Landshut (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)

Tim aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Lian aus Bern, Schweiz (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Mattes aus Alpen (38 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 12)

Alex aus Landshut (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 13)

Keanu aus München (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 14)

Im TV und im Stream: Hier können Sie GNTM 2025 schauen

Seit dem 13. Februar 2025 läuft die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. In den ersten sechs Wochen gab es pro Woche zwei Folgen:

Mittwochs, 20:15 Uhr – Fokus auf die männlichen Kandidaten

Donnerstags, 20:15 Uhr – Fokus auf die weiblichen Kandidatinnen

Seit der 13. Folge (27. März 2025) treten alle Models gemeinsam an. Ab dann wird nur noch eine Folge pro Woche ausgestrahlt – immer donnerstags um 20:15 Uhr. Verpasste Episoden sind später auf Joyn abrufbar.