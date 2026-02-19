GNTM: Viel Gemecker bei erster Fashionshow der Frauen

Die erste Fashionshow der Frauen bei "Germany's next Topmodel" ist turbulent: Auf dem rutschigen Marmor-Laufsteg stolpern Kandidatinnen reihenweise über die eigenen Füße. Gastjurorin und Topmodel Lottie Moss kritisiert das Gemecker über unbequeme Schuhe und Outfits. Am Ende müssen fünf Models gehen.

Bevor es nun auch für die Frauen an die erste Fashionshow bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) geht, ziehen die 27 Kandidatinnen am Vorabend in die Berliner Model-WG ein. Sind sie von dem geräumigen Wohnbereich begeistert, sorgt die Bettenaufteilung im Massen-Schlafsaal erwartungsgemäß für erste Zankereien. Ursula (54) stellt fest: "Das sind so Zwergenbettchen wie bei Schneewittchen! Und die anderen haben schon alles belegt."

Ebenfalls für Unmut sorgt der Umstand, dass sich die 27 Frauen drei Duschen teilen müssen. Kim (24): "Wir sind alle schockiert!" Die Kölnerin Sophie (18) nimmt's - hoffentlich - mit Humor: "Wegen den Duschen müssen wir uns vielleicht ein bisschen prügeln und ein bisschen an den Haaren ziehen."

Große Unsicherheit und wenig Erfahrung als Hauptproblem

Heidi Klum (52) meldet sich per Videobotschaft bei ihren Mädels und kündigt die Fashionshow am nächsten Tag an. Nebst Vorfreude machen sich bei den Kandidatinnen auch Sorgen breit. Vanessa (18): "Ich habe schon Angst, morgen rauszufliegen. Weil meine Hüfte nicht gut genug schwingt." Auch Anna (22), die auf dem Bauernhof aufwuchs, ist unsicher. "Weil ich so groß bin, trage ich nie hohe Schuhe. Da fehlt mir schlicht die Erfahrung." Selbstsicherer gibt sich Bianca (46): "Bereits Modelerfahrung zu haben ist mein Vorteil. Ich bin schon Modeschauen auf dem Runway gelaufen."

Am nächsten Morgen treffen die Kandidatinnen Backstage auf Designer Giuliano Calza (38) vom Label GCDS. Mit seinen femininen, extravaganten Designs hat der italienische Modeschöpfer schon Promis wie Madonna (67), Ariana Grande (32) oder Dua Lipa (30) eingekleidet. Die Erwartungen sind dementsprechend hoch.

Viele Outfits sind gewagt und sexy. Was der 20-jährigen Merret aus Berlin Sorgen bereitet - sie möchte sich nicht zu offenherzig zeigen. Doch prompt steckt der Designer sie in einen winzigen Glitzer-BH kombiniert mit durchsichtiger, eng anliegender Hose und lässt sie die Show auch noch eröffnen. Auch die Münchnerin Alisa (26) trägt eine Kreation, die viel Haut und Kurven zeigt - jedoch ganz zu ihrer Freude. "Ich bin nicht die klassische Schönheit. Ich bin 'curvy'. Aber echte Schönheit kommt von innen."

Transfrau Kim (24) ist in den Anfängen ihrer Transition - auch sie freut sich über ihr sexy Outfit: "Ich fühle mich wie eine geile Glitzerqualle!" Bei "GNTM" mitzumachen hat für sie tiefgreifende Gründe. "Ich glaube, dass es schön wäre, wenn Menschen im Fernsehen eine Transperson sehen, die vielleicht noch nicht den typischen Geschlechtsidealen entspricht. Ich glaube, dass meine Teilnahme vielen Leuten helfen könnte". Heidi Klums Unterstützung hat sie schon: "Ich sehe in Kim das gewisse Etwas, ihr Look ist sehr besonders. Sie hat einen großen Wiedererkennungswert."

Viel Gemecker über Outfits und Schuhe

Dann überrascht UK-Topmodel Lottie Moss (28) die Frauen im Backstage-Bereich, um letzte Tipps zu geben. Die jüngere Schwester von Kate Moss (52) ist gnadenlos: "Zu steif", "zu stapfend", "zu langweilig", so ihre Kommentare. Die 18-jährige Sophie ist genervt: "Die hat ja an jedem etwas auszusetzen!" Am meisten stört Moss das Gemecker über schlecht sitzende Outfits oder unbequeme Schuhe. "Ich möchte, dass sich die Mädchen der Herausforderung stellen und aufhören, sich über die Schuhe oder die Outfits beschweren." Lottie Moss' Favoritin ist die 46-jährige Bianca: "Mein Lieblingswalk! Absolut perfekt. Geschmeidig, natürlich, selbstbewusst." Und auch für Transfrau Kim hat Moss nur lobende Worte: "Ich habe nichts auszusetzen. Dein Walk ist phänomenal".

Dann müssen sich die Models vor Heidi Klum auf dem Laufsteg aus Marmor beweisen. Und der hat es in sich. Lola stolpert, Cléo rutscht aus, Marie knickt ein, Vanessa findet dann den Weg nicht und verläuft sich. Hinter der Bühne kommentiert sie: "Ich kann nichts dafür, dass ich dumm bin".

Heidi Klum ist nicht begeistert

"Bei der Pose vorne versagen fast alle", bemerkt Heidi Klum. Und: "Die sind alle ein bisschen plump". Die Model-Mama ist nicht begeistert. Immerhin, Kim kann überzeugen - obwohl auch sie auf der Bühne stolpert. Genauso wie Juna, die ebenfalls ausrutscht. "Ist egal", findet Heidi. "Das ist mein erstes Wow. Der Walk gefällt mir." Auch von Bianca ist die ganze Jury begeistert. "Sie ist 46 und sieht aus wie 36", kommentiert Giuliano Calza. "Sie hat das Selbstvertrauen!", ergänzt Lottie Moss. Und Heidi findet: "Die ist viel stärker als die jüngeren".

Zur Entscheidung: Zu Beginn der Fashionshow teilte Heidi Klum ihren Co-Juroren mit, dass sie mindestens fünf Models aussortieren muss. Die Zwillinge Janet und Juliet (25) müssen als erstes dran glauben. "Da wir gemeinsam rausgeflogen sind, fällt's uns weniger schwer. Wir können gemeinsam nach Hause fahren und sind nicht allein." Auch Kandidatin Angie (26) nimmt ihren Rauswurf nicht allzu zu schwer: "Es ist keine Welt zusammengebrochen." Ausgeträumt ist der Modeltraum auch für Sina und Sophie. Letztere reagiert verständnislos und in Tränen aufgelöst. Sie ärgert sich: "Es gab viel Schlechtere als mich! Vanessa hätte rausfliegen sollen, nicht ich! Die haben sie nur drin gelassen aus Mitleid, weil sie sich verlaufen hat."

Den Weg in die nächste Runde hat die unsichere Vanessa allerdings gefunden. Und mit ihr 21 weitere Models. Sie dürfen sich auf ein erstes Fotoshooting nächste Woche freuen.