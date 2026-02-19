GNTM: Viel Gemecker bei erster Fashionshow der Frauen

Die erste Fashionshow der Frauen bei "Germany's next Topmodel" ist turbulent: Auf dem rutschigen Marmor-Laufsteg stolpern Kandidatinnen reihenweise über die eigenen Füße. Gastjurorin und Topmodel Lottie Moss kritisiert das Gemecker über unbequeme Schuhe und Outfits. Am Ende müssen fünf Models gehen.
Bevor es nun auch für die Frauen an die erste Fashionshow bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) geht, ziehen die 27 Kandidatinnen am Vorabend in die Berliner Model-WG ein. Sind sie von dem geräumigen Wohnbereich begeistert, sorgt die Bettenaufteilung im Massen-Schlafsaal erwartungsgemäß für erste Zankereien. Ursula (54) stellt fest: "Das sind so Zwergenbettchen wie bei Schneewittchen! Und die anderen haben schon alles belegt."