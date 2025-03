GNTM: Klaas Heufer-Umlauf verpasst Heidis Mädchen einen neuen Look

Wie jedes Jahr sorgt das große Umstyling bei "Germany's next Topmodel" für Gesprächsstoff - und für Tränen bei den Kandidatinnen. Nun steht die nächste Rundumerneuerung an, diesmal mit prominenter Unterstützung für Modelmama Heidi Klum.

Das große Umstyling bei "Germany's next Topmodel" (seit 2006 auf ProSieben) steht kurz bevor - dieses Mal mit besonderer Unterstützung für "GNTM"-Chefin Heidi Klum (51). Laut einer Pressemitteilung des Senders steht ihr niemand Geringeres als der deutsche Entertainer und TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) zur Seite.

Greift Klaas Heufer-Umlauf selbst zur Schere?

Tatsächlich bringt Klaas Heufer-Umlauf gewisse Erfahrungen aus der Friseurbranche mit. "Ich habe Friseur gelernt, aber nie wieder professionell gearbeitet", räumt er ein. Vor allem Damenhaarschnitte seien nie seine Stärke gewesen: "Nie so richtig supergut", gibt er zu. Doch an Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht: "Aber ich meine, wir wollen ja was ändern. Das schaffe ich."

Heidi Klum hingegen bleibt skeptisch: "Ich glaube, er sagt, dass er ein guter Friseur ist, aber ich bin mir da nicht so sicher." Ob Heufer-Umlauf tatsächlich selbst zur Schere greift, können die Zuschauer am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn live mitverfolgen.

Jubiläumsstaffel läuft zweimal pro Woche

Seit dem 13. Februar sucht Heidi Klum wieder "Germany's next Topmodel" - und das schon zum 20. Mal. Gecastet werden wie im vergangenen Jahr sowohl weibliche als auch männliche Models. Die Folgen laufen anfangs immer mittwochs und donnerstags, um sich getrennt voneinander den weiblichen und männlichen Models zu widmen. In Folge 13 (Ausstrahlung am 27. März) treffen die Männer und Frauen dann aufeinander und werden in den restlichen Episoden gemeinsamen zu sehen sein. Am Ende der Staffel werden erneut eine Siegerin und ein Sieger gekürt. Sie kommen jeweils auf den Titel der "Harper's Bazaar", erhalten jeweils 100.000 Euro Preisgeld und werden Teil einer L'Oréal-Paris-Kampagne.