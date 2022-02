4 Vanessa aus Metzingen gehört zu den Top 31 Kandidatinnen der neuen GNTM-Staffel. Foto: Prosieben /Richard Hübner

Stuttgart/Metzingen - Zum 17. Mal sucht Heidi Klum ab Donnerstag Germany’s Next Topmodel (GNTM). Bereits im vergangenen Jahr wurden die Teilnahmebedingungen für die Kandidatinnen aufgeweicht. Dieses Jahr haben noch mehr Frauen die Chance an der Show teilzunehmen. „So divers war mein Cast noch nie“, sagt Klum. Neben kleineren und kurvigen Frauen sind zum ersten Mal auch ältere Teilnehmerinnen dabei. Doch eins bleibt auch in diesem Jahr gleich: Auf die angehenden Models warten herausfordernde Catwalks und Shootings.

Diesen wird sich auch Vanessa aus Metzingen stellen, sie gehört zu den Top 31 Teilnehmerinnen. Zwar hat die 20-Jährige noch keine beruflichen Modelerfahrungen gesammelt, wie sie gegenüber unserer Zeitung sagt, doch ihre Leidenschaft fürs Modeln habe sie bereits mit etwa zwölf Jahren entdeckt. „Ich liebe es, mich vor der Kamera zu präsentieren“, sagt Vanessa. So könne sie ihre Kreativität ausleben und die Kunst der Fotografie und der Ästhetik ausdrücken. Die zu meisternden Aufgaben der Show sieht die Schwäbin vor allem als Chance, neue Erfahrungen zu sammeln. Eine Sache könnte für Vanessa dann besonders herausfordernd sein: Videoshootings. Damit hatte die 20-Jährige bislang noch keine Berührungspunkte.

Staffelauftakt in Athen

Bevor es dazu kommen könnte, wartet auf die Kandidatinnen zum Staffelauftakt erst einmal eine Fashion-Show. Nachdem die vergangene Staffel coronabedingt nahezu komplett in Berlin gedreht wurde, geht es dieses Mal gleich in der ersten Folge nach Athen. Damit nicht genug. „Viele beeindruckende Drehorte warten auf die GNTM-Kandidatinnen“, verspricht Prosieben. Unter anderem die griechische Insel Mykonos und Klums Wahlheimat Los Angeles sind dabei.

Dass es für die Dreharbeiten vollen Einsatz braucht, hat auch Vanessa früh gemerkt. „Ich habe 2020 eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen, doch als ich bei GNTM die Zusage zur Teilnahme bekommen habe, war für mich klar, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lasse und meinen Traum leben möchte. Ich schließe aber nicht aus, die Ausbildung eines Tages fortzuführen.“ Ihre Teilnahme möchte sie vor allem als Karrieresprungbrett und um Kontakte zu knüpfen, nutzen. „Ich hoffe natürlich auch, dass ich mich persönlich weiter entwickeln kann. Das Wichtigste ist für mich aber, ganz viel Spaß zu haben.“

„Es gab Momente, in denen es mir nicht so gut ging“

Dass die Metzingerin es bisher nicht immer einfach hatte, erzählt sie in ihrem GNTM Vorstellungsvideo. Das angehende Model wurde als Baby bei ihrer Tagesmutter abgegeben und nicht mehr abgeholt. „Es gab Momente, in denen es mir nicht so gut ging. Da war ich in der Realschule“, erinnert sich Vanessa. „Ich habe mich anders als die anderen Schüler gefühlt, weil ich Adoptivkind bin. Ich hatte ein Problem mit mir selbst, ich habe mich damals nicht wohlgefühlt.“

Doch die 20-Jährige hat viel Positives aus ihrer Vergangenheit gezogen, wie sie gegenüber unserer Zeitung erklärt. „In meinem Leben lief bislang nicht immer alles so prima, wie es scheint. Ich habe familiäre Schicksale erlitten, Selbstkomplexe gehabt und weiteres. Was mich dadurch besonders macht, ist meine positive Lebenseinstellung und Dankbarkeit all meinen Erfahrungen gegenüber.“