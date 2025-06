GNTM-Finalistin aus Ostfildern: Wie geht es Daniela Djokic kurz vor dem Finale? – „Die Bessere wird gewinnen“

1 Fühlt sich vor der Kamera wie zu Hause: GNTM-Finalistin Daniela Djokic aus Ostfildern hat ihren eigenen Fanbus für die Fahrt zum Finale nach Köln bekommen. Foto: Roberto Bulgrin

Daniela Djokic aus Ostfildern steht im Finale der Pro-Sieben-Show. Sie plaudert über Heidi Klum, Kandidatinnen-Bashing, männliche Models. Nur ein Thema spart sie aus.











Die Tattoos sind dezent. Eine 20 innen am rechten Handgelenk und ein klitzekleines Herzchen am linken Ringfinger – das war’s. Die Zahl, sagt Daniela Djokic, steht für die Anzahl ihrer Lebensjahre und dafür, dass gerade die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ mit Heidi Klum bei Pro Sieben läuft. Denn die Studentin aus Ostfildern hat es bis ins Finale der Show am Donnerstag, 19. Juni, um 20.15 Uhr geschafft.