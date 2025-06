GNTM-Finale 2025: Daniela und Moritz holen sich den Jubiläumstitel

1 Moritz und Daniela haben Heidi Klum mit ihren Model-Qualitäten überzeugt: Sie sind "Germany's next Topmodel 2025". Foto: ProSieben/Daniel Graf

Heidi Klum hat zwei neue Models zu "Germany's next Topmodel" gekürt. Daniela und Moritz sicherten sich in der großen Final-Show in Köln den Sieg. Das waren die Highlights des Abends











20 Jahre "Germany's next Topmodel" haben mit den zwei neuen Gewinner-Models Daniela und Moritz ihren krönenden Abschluss gefunden. Mit einer fulminanten Show hat Heidi Klum (52) den Start in ein neues Jahrzehnt ihrer Model-Casting-Show auf ProSieben eingeläutet. Am Donnerstag (19. Juni) feierte die ganze "GNTM"-Familie der letzten 20 Jahre sowie zahlreiche Star-Gäste in Köln eine bunte Jubiläumssause.