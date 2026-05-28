Für das erste "Germany's next Topmodel"-Finale aus Los Angeles wird Heidi Klum etliche US-Stars begrüßen. Unter anderem haben sich Hollywood-Ikone Sharon Stone und Popstar Demi Lovato für den 28. Mai angekündigt.

Heidi Klum (52) verlegt das Finale ihrer Castingshow erstmals in die USA und bringt prominente Verstärkung auf die Bühne. Zahlreiche bekannte Gesichter aus der Show- und Modelbranche werden am 28. Mai beim Abschluss der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" erwartet (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Statt in einer deutschen Stadt steigt der Showdown diesmal in Klums Wahlheimat Los Angeles, was die Anreise für die internationalen Gäste erleichtert.

ProSieben kündigt an: "Hollywood pur!" Wie bereits in der vergangenen Staffel werden Donnerstagabend gleich zwei Models gekürt: Der Sieger und die Siegerin erhalten je 100.000 Euro Preisgeld und landen auf dem Cover der deutschen "Harper's Bazaar". Ansonsten wird sich einiges ändern. Das Finale wird in einem Theater in Los Angeles stattfinden und mit zahlreichen US-Stars besetzt sein. "Das Finale verspricht einen Abend voller Spannung, großer Emotionen und voller Glamour und funkelnden Inszenierungen. Ein Abend, bei dem jeder Moment nach rotem Teppich, Blitzlichtgewitter und ganz großem Kino duftet. Hollywood pur!", verspricht der Sender in seiner Programmankündigung.

Wiedersehen mit Demi Lovato

Die Gästeliste hat es durchaus in sich - angeführt von Hollywoodstar Sharon Stone (68). Sie ist aus Kultfilmen wie "Basic Instinct" und "Casino" bekannt. Dann wird es ein Wiedersehen mit Popstar Demi Lovato (33) geben. Die Sängerin war bereits in einer Mitte April ausgestrahlten Folge als Gastjurorin dabei und hatte zudem eine besondere Aufgabe für die Nachwuchsmodels im Gepäck: Sie sollten zu ihrem aktuellen Musikvideo "Here All Night" ihre eigene Tanz-Choreografie erstellen und umsetzen.

Mit Sängerin Nicole Scherzinger (47) gibt es einen weiteren bekannten Gast aus der Musikszene. Adriana Lima (44) und Winnie Harlow (31) sorgen für den Topmodel-Faktor, und dann sind auch noch die Dsquared2-Designer Dean und Dan Caten (61) bestätigt, die ihre modische Expertise beisteuern können. Zudem darf Heidi Klum ihren guten Freund Thomas Hayo (geb. 1969) begrüßen, der viel "GNTM"-Erfahrung mitbringt. Schließlich war der Creative Director jahrelang fester Juror.

Starpower in der 21. Staffel

Auch während der Staffel hatte Heidi Klum bereits auf viele Promi-Kollegen gesetzt. In den beiden ersten Castingfolgen unterstützte sie Modedesigner Jean Paul Gaultier (74). Modelikone Nadja Auermann (55) feierte ihre Premiere bei "GNTM". Außerdem waren dabei: Supermodels wie Candice Swanepoel, Lottie Moss, Stella Maxwell, Brooks Nader, Amelia Gray und Sean O'Pry, US-Schauspielerin Lisa Rinna, der italienische Schauspieler, Model und Sänger Michele Morrone, Designer wie Kilian Kerner, Julien Macdonald und Christian Siriano, die Elevator Boys, Choreografin Nikeata Thompson, Starfotograf Rankin sowie Leni Klum, die ihre Mutter erneut bei der Suche nach den nächsten Topmodels unterstützte.