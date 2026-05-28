Für das erste "Germany's next Topmodel"-Finale aus Los Angeles wird Heidi Klum etliche US-Stars begrüßen. Unter anderem haben sich Hollywood-Ikone Sharon Stone und Popstar Demi Lovato für den 28. Mai angekündigt.
Heidi Klum (52) verlegt das Finale ihrer Castingshow erstmals in die USA und bringt prominente Verstärkung auf die Bühne. Zahlreiche bekannte Gesichter aus der Show- und Modelbranche werden am 28. Mai beim Abschluss der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" erwartet (20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Statt in einer deutschen Stadt steigt der Showdown diesmal in Klums Wahlheimat Los Angeles, was die Anreise für die internationalen Gäste erleichtert.