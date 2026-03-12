GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 9)
Heidi Klum mit Fotografin Ellen von Unwerth. Foto: ProSieben/Daniel Graf

Alle Infos zur 9. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Auch in Folge 9 von „Germany’s Next Topmodel wird es für die Kandidaten ernst. Kurz vor der Reise nach Los Angeles steigt der Druck noch einmal deutlich. In Berlin warten mehrere Herausforderungen auf die Models – von sportlichen Shootings bis zum großen Entscheidungswalk mitten in der Stadt. 

GNTM 2026: Das passiert in Folge 9

Das Shooting: Boxring vs. Basketballcourt

Beim letzten Shooting in Berlin müssen sich die Models entweder im Boxring oder auf einem Basketballcourt in Szene setzen und vor der Kamera posieren. Ibo weiß schon genau, wie er an die Sache herangeht: „Wir machen uns nicht platt, sondern sorgen dafür, dass die Kamera platt ist und gute Bilder dabei sind.“

Im direkten Duell müssen immer zwei Models gegeneinander antreten. Der Gewinner des Duells darf auf ein besonderes Date mit Heidi.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

Öffentlicher Walk auf dem Potsdamer Platz

Die Top 16 darf die Mode von Daniel Fletcher mitten auf dem Potsdamer Platz beim Entscheidungswalk präsentieren. Neben dem Designer sind als Gastjuroren außerdem die Elevator Boys dabei, um Heidi bei der Entscheidung zu unterstützen.

Tony entscheidet sich kurzerhand dazu, seine Hörgeräte herauszunehmen: „Es war ein geiles Gefühl, in einer chaotischen Welt die Hörgeräte rauszunehmen und nichts zu hören, quasi die Stille zu hören und den eigenen Herzschlag zu spüren.“

Foto: ProSieben/Daniel Graf

 

"Germany's Next Topmodel" 2026: Wer ist raus in Folge 9?

Wer schafft den Weg nach Los Angeles – und wer fliegt kurz vor Hollywood raus? In Folge 9 entscheidet sich Heidi Klum gegen Cenk, Benjamin und Adrian. Damit ist GNTM 2026 für die drei vorbei.

Diese Kandidaten sind noch dabei

  • Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)
  • Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)
  • Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)
  • Felix aus Vechta (27 Jahre alt)
  • Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)
  • Ibo aus Münster (21 Jahre alt)
  • Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)
  • Jill aus Hattingern (45 Jahre alt)
  • Louis aus Hude (23 Jahre alt)
  • Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)
  • Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt)
  • Tony aus Berlin (31 Jahre alt)
  • Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

  • Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Tari (ausgeschieden in Folge 5)
  • Hyan aus Köln (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)
  • Martin aus München (36 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)
  • Matthias aus Düsseldorf (26 Jahre alt, freiwilliger Ausstieg in Folge 5)
  • Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)
  • Vyvian aus Frankfurt am Main (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)
  • Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)
  • Benjamin aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)
  • Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 9)

Hier könnt ihr GNTM 2026 im TV und im Livestream miterleben

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgten die Frauen ebenfalls in der Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen im Livestream auf Joyn anschauen, ebenfalls jeweils zur gleichen Zeit wie im Fernsehen. Wer eine Folge verpasst, findet sie später zum Abruf in der Joyn-Mediathek. Zusätzlich zeigt der Sender Sixx freitags Wiederholungen der aktuellen Episoden – ebenfalls im Stream und TV.

 