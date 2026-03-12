GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 9)

Alle Infos zur 9. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Auch in Folge 9 von „ Germany’s Next Topmodel “ wird es für die Kandidaten ernst. Kurz vor der Reise nach Los Angeles steigt der Druck noch einmal deutlich. In Berlin warten mehrere Herausforderungen auf die Models – von sportlichen Shootings bis zum großen Entscheidungswalk mitten in der Stadt.

Beim letzten Shooting in Berlin müssen sich die Models entweder im Boxring oder auf einem Basketballcourt in Szene setzen und vor der Kamera posieren. Ibo weiß schon genau, wie er an die Sache herangeht: „Wir machen uns nicht platt, sondern sorgen dafür, dass die Kamera platt ist und gute Bilder dabei sind.“

Im direkten Duell müssen immer zwei Models gegeneinander antreten. Der Gewinner des Duells darf auf ein besonderes Date mit Heidi.

Öffentlicher Walk auf dem Potsdamer Platz

Die Top 16 darf die Mode von Daniel Fletcher mitten auf dem Potsdamer Platz beim Entscheidungswalk präsentieren. Neben dem Designer sind als Gastjuroren außerdem die Elevator Boys dabei, um Heidi bei der Entscheidung zu unterstützen.

Tony entscheidet sich kurzerhand dazu, seine Hörgeräte herauszunehmen: „Es war ein geiles Gefühl, in einer chaotischen Welt die Hörgeräte rauszunehmen und nichts zu hören, quasi die Stille zu hören und den eigenen Herzschlag zu spüren.“