GNTM 2026: Wer ist raus (Folge 10)?

Alles Wichtige zur 10. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, erfahrt ihr im Artikel.

Bevor es für die Models nach Los Angeles geht, wird es bei „Germany’s Next Topmodel“ noch einmal ernst: Beim fantasievollen Shooting mit Starfotograf Kristian Schuller und beim Entscheidungswalk entscheidet sich, wer weiter vom großen Modeltraum träumen darf und für wen die Reise endet.

Shooting mit Kristian Schuller

Beim Shooting mit dem altbekannten GNTM-Urgestein, Fotograf Kristian Schuller, tauchen die Models in eine Fantasiewelt ein. „Die Models sollen diese Märchenwelt zum Leben erwecken. Sie muss es schaffen, dass die Kamera vor Freude einen Cha-Cha-Cha tanzt“, erklärt der erfahrene Fotograf.

Stufe für Stufe nach L.A.

Beim Entscheidungswalk müssen die Models mehrere Stufen einer Stahltreppe hinunterlaufen, bevor sie den Walk wie gewohnt fortsetzen. Für Anna ist das eine besondere Herausforderung: „Da ja bekannt ist, dass ich noch Probleme mit hohen Schuhen habe, waren die Treppen echt angsteinflößend.“

Foto: ProSieben/Daniel Graf