GNTM 2026: Wer ist raus (Folge 10)?

Alles Wichtige zur 10. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, erfahrt ihr im Artikel.
Bevor es für die Models nach Los Angeles geht, wird es bei „Germany’s Next Topmodel“ noch einmal ernst: Beim fantasievollen Shooting mit Starfotograf Kristian Schuller und beim Entscheidungswalk entscheidet sich, wer weiter vom großen Modeltraum träumen darf und für wen die Reise endet.
Shooting mit Kristian Schuller
Beim Shooting mit dem altbekannten GNTM-Urgestein, Fotograf Kristian Schuller, tauchen die Models in eine Fantasiewelt ein. „Die Models sollen diese Märchenwelt zum Leben erwecken. Sie muss es schaffen, dass die Kamera vor Freude einen Cha-Cha-Cha tanzt“, erklärt der erfahrene Fotograf.
Stufe für Stufe nach L.A.
Beim Entscheidungswalk müssen die Models mehrere Stufen einer Stahltreppe hinunterlaufen, bevor sie den Walk wie gewohnt fortsetzen. Für Anna ist das eine besondere Herausforderung: „Da ja bekannt ist, dass ich noch Probleme mit hohen Schuhen habe, waren die Treppen echt angsteinflößend.“
Foto: ProSieben/Daniel Graf
GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 10?
Kurz bevor es ins lang ersehnte Los Angeles geht, sortiert Heidi noch einmal aus. Für Kim, Alisa und Lola geht es leider nicht nach Hollywood und der große Traum von „Germany's Next Topmodel“ ist damit vorbei.
Diese Kandidatinnen sind bei GNTM 2026 noch dabei
- Anika aus Paderborn (27 Jahre alt)
- Anna aus dem Landkreis Rosenheim (22 Jahre alt)
- Antonia aus Köln (19 Jahre alt)
- Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)
- Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)
- Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)
- Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis (19 Jahre alt)
- Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)
- Juna aus München (23 Jahre alt)
- Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)
- Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)
- Merret aus Berlin (20 Jahre alt)
- Nana aus Frechen (24 Jahre alt)
Hier findet ihr weitere Infos zu den Female-Models: Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2026
Diese Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden
- Angie aus Köln (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Janet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Sophie aus Köln (18 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
- Cleo aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
- Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
- Dilara aus Hannover (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
- Marie aus Aachen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
- Stella aus Bonn (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
- Kim aus Berlin (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)
- Alisa aus Unterhaching (27 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)
- Lola aus Berlin (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 10)
Im TV und im Stream: Hier könnt ihr GNTM 2026 schauen
Die 21. Staffel startete am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgte der Auftakt für die Frauen – ebenfalls zur Primetime.
In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben.
Parallel zur TV-Ausstrahlung sind die Episoden im Livestream bei Joyn zu sehen – zeitgleich zur Fernsehausstrahlung. Verpasste Folgen stehen anschließend in der Joyn-Mediathek zum Abruf bereit. Zudem wiederholt Sixx die aktuellen Episoden freitags im TV und im Stream.