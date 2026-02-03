Germanys Next Topmodel 2026: Heidi Klum singt Titelsong selbst

Für die diesjährige Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ übernimmt Heidi Klum erneut selbst den Gesang. Das ist der Titelsong.
Die 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ steht in den Startlöchern und Gastgeberin Heidi Klum fährt wieder schwere Geschütze auf. Nach 2022 und 2024 singt die Model-Ikone 2026 erneut selbst den Titelsong.
„Red Eye“ wurde von einem DJ-Weltstar produziert
Der Titelsong von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 heißt „Red Eye“ und wurde von DJ und Producer Diplo produziert. Hier könnt ihr den neuen Theme-Song anhören:
Diese Titelsongs wurden bisher von Heidi Klum selbst gesungen
An „Chai Tea with Heidi“ erinnern sich viele GNTM-Zuschauer noch gut. 2022 nahm Heidi Klum den Song gemeinsam mit Rapper Snoop Dogg und WeddingCake auf.
Für den GNTM-Titelsong 2024 ging Heidi Klum wieder ins Studio und nahm den 80er-Klassiker „Sunglasses at Night“ als moderne Version neu auf. Die Vocals singt sie selbst, produziert wurde der Track von DJ Tiësto.
Alle Titelsongs im Überblick
- Staffel 1: The Notorious B.I.G - Nasty Girl
- Staffel 2: Gia Farrell - Hit Me Up
- Staffel 3: Seal - Amazing (Kaskade remix)
- Staffel 4: Britney Spears - Circus
- Staffel 5: Chryl Cole - Fight For This Love
- Staffel 6: Bullmeister - Girls Beautiful
- Staffel 7: David Guetta feat. Nicki Minaj - Turn Me On
- Staffel 8: will.i.am feat. Britney Spears: Scream & Shout
- Staffel 9: Britney Spearsfeat will.i.am: It Should Be Easy
- Staffel 10: David Guetta feat Emeli Sandé - What I Did for Love
- Staffel 11: The Weeknd - In the Night und Rihanna feat Drake - Work
- Staffel 12: Bruno Mars - 24K Magic
- Staffel 13: Kids in Trouble - The One (I Want to Know)
- Staffel 14: Tokio Hotel - Melancholic Paradise
- Staffel 15: Selena Gomez - Look at Her Now
- Staffel 16: VIZE & Tokio Hotel - White Lies
- Staffel 17: WeddingCake x Snoop Dogg x Heidi Klum - Chai tea with Heidi
- Staffel 18: P!nk - Nevver Gonna Dance Again
- Staffel 19: Heidi Klum x Tiësto - Sunglasses at Night
- Staffel 20: Madonna - Vogue
- Staffel 21: Heidi Klum und Diplo - Red Eye
Wann startet die 21. Staffel von "GNTM"
Alle Infos zum Start von "Germany's Next Topmodel" 2026 lest ihr >> hier <<. Auch dieses Jahr treten wieder sowohl Männer als auch Frauen an.