GNTM 2026: Wer ist raus (Folge 8)?

Alles Wichtige zur 8. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, erfahrt ihr im Artikel.

In der 8. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ wird es für die Kandidatinnen ernst. Mehrere Castings stehen auf dem Programm und damit gibt es auch die Chance auf begehrte Jobs in der Modebranche. Doch nur wer bei den Kunden überzeugt und auch beim Entscheidungswalk eine starke Performance zeigt, kann eine Runde weiterkommen. Für einige Models endet dagegen der Traum vom Titel bereits in dieser Woche.

8 Jobs zu vergeben!

Während bei den Männern gestern bereits fünf Jobs vergeben wurden, haben die Frauen gleich 8 Chancen, gebucht zu werden. Diese Kunden sind unter anderem dabei:

Brautmodelabel Kaviar Gauche

Sleek Magazine

Designers Dawid Tomaszewski

Sports Illustrated

Esther Perbandt

Beim Casting für Kaviar Gauche geht es um ein Kampagnenshooting für das Brautmodenlabel. Das Sleek Magazine vergibt eine zehnseitige Editorialstrecke. Designer Dawid Tomaszewski sucht zwei Models für ein Kampagnenshooting. Außerdem gibt es zwei Jobs für eine Editorialstrecke in der Sports Illustrated. Beim Überraschungscasting sucht Esther Perbandt ein Model für ihre Schmuckkollektion.

Diese Models bekommen die Jobs

Den Job für Füchse Berlin bekommt Anna. Marlene und Julia sichern sich den Auftrag von Designer Dawid Tomaszewski. Außerdem darf Marlene für das Magazin Sleek arbeiten. Aurélie und Daphne wiederum werden für Sports Illustrated gebucht, während Daphne zusätzlich einen Job für Kaviar Gauche erhält. Beim Überraschungscasting mit Esther Perbandt konnte Nana überzeugen.

Rennsportfeeling beim Entscheidungswalk

Beim Entscheidungswalk erwartet die Nachwuchsmodels ein Rennbolide auf einer großen Drehscheibe. Überzeugen müssen die Frauen dabei nicht nur Heidi Klum, sondern auch Gastjuror und Modedesigner Jeremy Scott.