GNTM 2026: Wer ist raus (Folge 8)?

Alles Wichtige zur 8. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, erfahrt ihr im Artikel.
In der 8. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ wird es für die Kandidatinnen ernst. Mehrere Castings stehen auf dem Programm und damit gibt es auch die Chance auf begehrte Jobs in der Modebranche. Doch nur wer bei den Kunden überzeugt und auch beim Entscheidungswalk eine starke Performance zeigt, kann eine Runde weiterkommen. Für einige Models endet dagegen der Traum vom Titel bereits in dieser Woche.
8 Jobs zu vergeben!
Während bei den Männern gestern bereits fünf Jobs vergeben wurden, haben die Frauen gleich 8 Chancen, gebucht zu werden. Diese Kunden sind unter anderem dabei:
- Brautmodelabel Kaviar Gauche
- Sleek Magazine
- Designers Dawid Tomaszewski
- Sports Illustrated
- Esther Perbandt
Beim Casting für Kaviar Gauche geht es um ein Kampagnenshooting für das Brautmodenlabel. Das Sleek Magazine vergibt eine zehnseitige Editorialstrecke. Designer Dawid Tomaszewski sucht zwei Models für ein Kampagnenshooting. Außerdem gibt es zwei Jobs für eine Editorialstrecke in der Sports Illustrated. Beim Überraschungscasting sucht Esther Perbandt ein Model für ihre Schmuckkollektion.
Diese Models bekommen die Jobs
Den Job für Füchse Berlin bekommt Anna. Marlene und Julia sichern sich den Auftrag von Designer Dawid Tomaszewski. Außerdem darf Marlene für das Magazin Sleek arbeiten. Aurélie und Daphne wiederum werden für Sports Illustrated gebucht, während Daphne zusätzlich einen Job für Kaviar Gauche erhält. Beim Überraschungscasting mit Esther Perbandt konnte Nana überzeugen.
Rennsportfeeling beim Entscheidungswalk
Beim Entscheidungswalk erwartet die Nachwuchsmodels ein Rennbolide auf einer großen Drehscheibe. Überzeugen müssen die Frauen dabei nicht nur Heidi Klum, sondern auch Gastjuror und Modedesigner Jeremy Scott.
GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 8?
Auch heute müssen wieder einige Kandidatinnen gehen, denn nur eine kann „Germany’s Next Topmodel“ werden. Für Dilara, Marie und Stella ist in der 8. Folge die Reise vorbei.
Außerdem dürfen die drei besten Läuferinnen der 8. Folge gemeinsam mit Heidi eine Premiere im Friedrichstadtpalast besuchen. Freuen dürfen sich Anna, Bianca und Aurélie.
Diese Kandidatinnen sind bei GNTM 2026 noch dabei
- Alisa aus Unterhaching (27 Jahre alt)
- Anika aus Paderborn (27 Jahre alt)
- Anna aus dem Landkreis Rosenheim (22 Jahre alt)
- Antonia aus Köln (19 Jahre alt)
- Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)
- Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)
- Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)
- Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis (19 Jahre alt)
- Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)
- Juna aus München (23 Jahre alt)
- Kim aus Berlin (24 Jahre alt)
- Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)
- Lola aus Berlin (19 Jahre alt)
- Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)
- Merret aus Berlin (20 Jahre alt)
- Nana aus Frechen (24 Jahre alt)
Hier findet ihr weitere Infos zu den Female-Models: Das sind die Kandidatinnen bei GNTM 2026
Diese Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden
- Angie aus Köln (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Janet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Sophie aus Köln (18 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)
- Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
- Cleo aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
- Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)
- Dilara aus Hannover (25 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
- Marie aus Aachen (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
- Stella aus Bonn (21 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 8)
Im TV und im Stream: Hier könnt ihr GNTM 2026 schauen
Die 21. Staffel startete am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgte der Auftakt für die Frauen – ebenfalls zur Primetime.
In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben.
Parallel zur TV-Ausstrahlung sind die Episoden im Livestream bei Joyn zu sehen – zeitgleich zur Fernsehausstrahlung. Verpasste Folgen stehen anschließend in der Joyn-Mediathek zum Abruf bereit. Zudem wiederholt Sixx die aktuellen Episoden freitags im TV und im Stream.