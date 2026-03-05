GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 7)
Heidi Klum mit den Gästen der 7. Folge: Michele Morrone und Nikeata Thompson Foto: ProSieben/Daniel Graf

Alle Infos zur 7. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

In Folge 7 von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 wird es für die Kandidaten ernst: Gleich mehrere große Kunden sind auf der Suche nach neuen Gesichtern. Bei fünf unterschiedlichen Castings können sich die Nachwuchsmodels beweisen. Neben Magazin-Shootings und einer Designer-Kampagne wartet sogar die Chance auf einen Auftritt in einem Musikvideo.

GNTM 2026: Das passiert in Folge 7

5 Jobs - 5 Chancen

Castingalarm bei „Germany’s Next Topmodel“: In Folge 7 bekommen die Nachwuchsmodels gleich 5 Chancen, einen Job zu ergattern. Für diese Kunden können die Kandidaten gebucht werden:

  • InStyle Men 
  • Blonde Magazine 
  • Designer Dawid Tomaszewski 
  • Modelabel Nowrubi 
  • Schlagersängerin Beatrice Egli 

Den Gewinner der InStyle Men erwartet ein aufwendiges zehnseitiges Editorial-Fotoshooting. Beim Shooting für das Blonde Magazine ist hingegen Gefühl gefragt: Die Männer sollen ihren Emotionen freien Lauf lassen und diese vor der Kamera authentisch zeigen.

Designer Dawid Tomaszewski ist ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Gesicht: Für seine kommende Kampagne wird noch ein männliches Model gesucht. Beim Modelabel Nowrubi dreht sich dagegen alles um eine edgy Streetwear-Kollektion, die entsprechend selbstbewusst präsentiert werden soll.

Und zu guter Letzt sucht Beatrice Egli noch einen Darsteller für ihr neues Musikvideo. Gefragt ist jemand, der sowohl schauspielerisches Talent als auch emotionale Ausdruckskraft mitbringt.

Foto: ProSieben/André Kowalski

Diese Models sichern sich einen Job

Den Job für die InStyle Men sichert sich Louis, während Ibo die Streetwear-Kollektion von Nowrubi präsentieren darf. Tony wiederum tanzt im Musikvideo von Beatrice Egli. Besonders erfolgreich verläuft die Woche für Luis: Sowohl Designer Dawid Tomaszewski als auch das Blonde Magazine entscheiden sich für ihn.

 

Kleines Umstyling für Jill

Während sich die anderen noch gedulden müssen, steht für Jill schon jetzt ein Umstyling bei Starfriseurin Reza an.

Gelber Entscheidungswalk

Beim Yellow-Walk geht es nicht nur um den Lauf selbst: Zusätzlich müssen die Kandidaten die Choreografie von Nikeata Thompson so präzise wie möglich umsetzen. Unterstützt wird Heidi auch zusätzlich von Michele Morrone.

Foto: ProSieben/Daniel Graf

"Germany's Next Topmodel" 2026: Wer ist raus in Folge 7?

Auch in der 7. Folge schaffen es nicht alle Nachwuchsmodels in die nächste Runde. Für Denzel und Vyvian ist nach der Show Schluss.

Diese Kandidaten sind noch dabei

  • Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt)
  • Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)
  • Benji aus Hamburg (20 Jahre alt)
  • Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)
  • Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)
  • Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt)
  • Felix aus Vechta (27 Jahre alt)
  • Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)
  • Ibo aus Münster (21 Jahre alt)
  • Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)
  • Jill aus Hattingern (45 Jahre alt)
  • Louis aus Hude (23 Jahre alt)
  • Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)
  • Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt)
  • Tony aus Berlin (31 Jahre alt)
  • Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

  • Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)
  • Tari (ausgeschieden in Folge 5)
  • Hyan aus Köln (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)
  • Martin aus München (36 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)
  • Matthias aus Düsseldorf (26 Jahre alt, freiwilliger Ausstieg in Folge 5)
  • Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)
  • Vyvian aus Frankfurt am Main (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 7)

Hier könnt ihr GNTM 2026 im TV und im Livestream miterleben

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgten die Frauen ebenfalls in der Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen im Livestream auf Joyn anschauen, ebenfalls jeweils zur gleichen Zeit wie im Fernsehen. Wer eine Folge verpasst, findet sie später zum Abruf in der Joyn-Mediathek. Zusätzlich zeigt der Sender Sixx freitags Wiederholungen der aktuellen Episoden – ebenfalls im Stream und TV.

 