GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 7)

Alle Infos zur 7. Folge von „Germany's Next Topmodel" 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.











In Folge 7 von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 wird es für die Kandidaten ernst: Gleich mehrere große Kunden sind auf der Suche nach neuen Gesichtern. Bei fünf unterschiedlichen Castings können sich die Nachwuchsmodels beweisen. Neben Magazin-Shootings und einer Designer-Kampagne wartet sogar die Chance auf einen Auftritt in einem Musikvideo. GNTM 2026: Das passiert in Folge 7

5 Jobs - 5 Chancen

Castingalarm bei „Germany’s Next Topmodel“: In Folge 7 bekommen die Nachwuchsmodels gleich 5 Chancen, einen Job zu ergattern. Für diese Kunden können die Kandidaten gebucht werden: InStyle Men

Blonde Magazine

Designer Dawid Tomaszewski

Modelabel Nowrubi

Schlagersängerin Beatrice Egli Den Gewinner der InStyle Men erwartet ein aufwendiges zehnseitiges Editorial-Fotoshooting. Beim Shooting für das Blonde Magazine ist hingegen Gefühl gefragt: Die Männer sollen ihren Emotionen freien Lauf lassen und diese vor der Kamera authentisch zeigen. Designer Dawid Tomaszewski ist ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Gesicht: Für seine kommende Kampagne wird noch ein männliches Model gesucht. Beim Modelabel Nowrubi dreht sich dagegen alles um eine edgy Streetwear-Kollektion, die entsprechend selbstbewusst präsentiert werden soll. Und zu guter Letzt sucht Beatrice Egli noch einen Darsteller für ihr neues Musikvideo. Gefragt ist jemand, der sowohl schauspielerisches Talent als auch emotionale Ausdruckskraft mitbringt. Foto: ProSieben/André Kowalski Diese Models sichern sich einen Job

Den Job für die InStyle Men sichert sich Louis, während Ibo die Streetwear-Kollektion von Nowrubi präsentieren darf. Tony wiederum tanzt im Musikvideo von Beatrice Egli. Besonders erfolgreich verläuft die Woche für Luis: Sowohl Designer Dawid Tomaszewski als auch das Blonde Magazine entscheiden sich für ihn.