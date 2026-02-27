GNTM 2026: Wer ist raus (Folge 6)?

Beim Shooting stehen ikonische Schwarz-Weiß-Porträts im Stil von Starfotograf Peter Lindbergh im Mittelpunkt. Hinter der Kamera steht Armin Morbach, der die Models in Szene setzt. Unterstützung gibt es zudem backstage: Supermodel Nadja Auermann teilt ihre Erfahrungen und ist überzeugt, wertvolle Hinweise geben zu können, denn: Sie hat selbst mehrfach mit Peter Lindbergh zusammengearbeitet.

Der Entscheidungswalk wird stufig

Auch für den Walk hat Nadja Auermann klare Ratschläge parat und zeigt den Nachwuchsmodels, worauf es beim Stufen-Walk ankommt. Gemeinsam mit Heidi Klum, Fotograf Armin Morbach und Designer Kilian Kerner bildet sie diesmal die Jury. Das Quartett entscheidet, wer eine Runde weiterkommt und für wen die Reise endet.

GNTM 2026: Wer ist raus in Folge 6?

Am Ende der Folge heißt es erneut Abschied nehmen: Für Ursula, Cleo und Vanessa reicht es diesmal nicht für die nächste Runde. Damit ist die Reise für diese Kandidatinnen beendet.

Diese Kandidatinnen sind bei GNTM 2026 noch dabei

Alisa aus Unterhaching (27 Jahre alt)

Anika aus Paderborn (27 Jahre alt)

Anna aus dem Landkreis Rosenheim (22 Jahre alt)

Antonia aus Köln (19 Jahre alt)

Aurélie aus Pulheim (21 Jahre alt)

Bianca aus Luzern, Schweiz (47 Jahre alt)

Daphne aus Pulheim (25 Jahre alt)

Dilara aus Hannover (25 Jahre alt)

Eileen aus dem Alb-Donau-Kreis (19 Jahre alt)

Julia aus dem Landkreis Wesermarsch (25 Jahre alt)

Juna aus München (23 Jahre alt)

Kim aus Berlin (24 Jahre alt)

Lara aus Salzdetfurth (19 Jahre alt)

Lola aus Berlin (19 Jahre alt)

Marie aus Aachen (23 Jahre alt)

Marlene aus Erfstadt (20 Jahre alt)

Merret aus Berlin (20 Jahre alt)

Nana aus Frechen (24 Jahre alt)

Stella aus Bonn (21 Jahre alt)

Diese Kandidatinnen sind bereits ausgeschieden

Angie aus Köln (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Janet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Juliet aus Dortmund (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Sina aus dem Landkreis Merzig-Wadern (23 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Sophie aus Köln (18 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 4)

Ursula aus Ascona, Schweiz (54 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Cleo aus München (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Vanessa aus Göttingen (19 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 6)

Im TV und im Stream: Hier könnt ihr GNTM 2026 schauen

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgte der Auftakt für die Frauen – ebenfalls zur Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) jeweils um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung sind die Episoden im Livestream bei Joyn zu sehen – zeitgleich zur Fernsehausstrahlung. Verpasste Folgen stehen anschließend in der Joyn-Mediathek zum Abruf bereit. Zudem wiederholt Sixx die aktuellen Episoden freitags im TV und im Stream.