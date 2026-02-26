GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 5)

Alle Infos zur 5. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Sommerliche Shootings, ein Hauch Berliner Clubkultur und prominente Unterstützung in der Jury: In Folge 5 von „ Germany’s Next Topmodel “ 2026 mussten die Kandidaten gleich mehrere Herausforderungen meistern. So war die 5. Folge.

Bei „Germany’s Next Topmodel“ 2026 wird es in Folge 5 sommerlich: Auf einem Boot auf der Spree sollen die Kandidaten 50 Jahre Bademode vor Fotograf Andreas Ortner in Szene setzen. Doch nicht alle fühlen sich mit der freizügigen Aufgabe wohl. Hyan hat Schwierigkeiten, oberkörperfrei zu posieren, Alexavius hadert mit einem Muttermal am Bein. „Das macht dich einzigartig“, kommentiert Model-Mama Heidi.

Beim Walk rückt diesmal die Underground- und Raverszene in den Mittelpunkt. Für die passenden Beats sorgt DJ Hops aus dem Berliner Club OHM. Die Outfits erinnern an besprühte U-Bahnen und greifen den rauen Großstadt-Look auf. Neben Heidi sitzt in Folge 5 auch Karl Lagerfelds Muse Baptiste Giabiconi in der Jury und bewertet die Kandidaten.

"Germany's Next Topmodel" 2026: Wer ist raus in Folge 5?

Für Tari, Hyan, Matthias und Martin hat es in Folge 5 leider nicht für die nächste Runde gereicht. Sie müssen „Germany’s Next Topmodel“ verlassen.

Diese Kandidaten sind noch dabei

Adrian aus Gladbeck (21 Jahre alt)

Alexavius aus Graz, Österreich (22 Jahre alt)

Benji aus Hamburg (20 Jahre alt)

Boureima aus Wangen (21 Jahre alt)

Carsten aus dem Landkreis Euskirchen (49 Jahre alt)

Cenk aus Bregenz, Österreich (24 Jahre alt)

Denzel aus Wuppertal (26 Jahre alt)

Felix aus Vechta (27 Jahre alt)

Godfrey aus Wien, Österreich (34 Jahre alt)

Ibo aus Münster (21 Jahre alt)

Jayden aus dem Landkreis Heilbronn (22 Jahre alt)

Jill aus Hattingern (45 Jahre alt)

Louis aus Hude (23 Jahre alt)

Luis aus Hamburg (24 Jahre alt)

Lukas aus Pulheim (21 Jahre alt)

Tony aus Berlin (31 Jahre alt)

Vyvian aus Frankfurt am Main (22 Jahre alt)

Yanneck aus Woltersdorf (24 Jahre alt)

Diese Kandidaten sind bereits ausgeschieden

Christian aus dem Landkreis Oldenbrug (22 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Jonas aus dem Landkreis Reutlingen (24 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Oskar aus Hamburg (20 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Gerhard aus Bad Aibling (57 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 3)

Tari (ausgeschieden in Folge 5)

Hyan aus Köln (30 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Martin aus München (36 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Matthias aus Düsseldorf (26 Jahre alt, ausgeschieden in Folge 5)

Hier könnt ihr GNTM 2026 im TV und im Livestream miterleben

Die 21. Staffel startete am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei ProSieben mit den männlichen Kandidaten. Einen Tag später folgten die Frauen ebenfalls in der Primetime.

In den ersten Wochen laufen die neuen Folgen wie gewohnt mittwochs (Männer) und donnerstags (Frauen) um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Folgen im Livestream auf Joyn anschauen, ebenfalls jeweils zur gleichen Zeit wie im Fernsehen. Wer eine Folge verpasst, findet sie später zum Abruf in der Joyn-Mediathek. Zusätzlich zeigt der Sender Sixx freitags Wiederholungen der aktuellen Episoden – ebenfalls im Stream und TV.