GNTM 2026: Wer ist raus? (Folge 5)

Alle Infos zur 5. Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 und welche Models die Show verlassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.
Sommerliche Shootings, ein Hauch Berliner Clubkultur und prominente Unterstützung in der Jury: In Folge 5 von „Germany’s Next Topmodel“ 2026 mussten die Kandidaten gleich mehrere Herausforderungen meistern. So war die 5. Folge.
GNTM 2026: Das passiert in Folge 5
Berlin wird zur Kulisse für das erste Shooting
Bei „Germany’s Next Topmodel“ 2026 wird es in Folge 5 sommerlich: Auf einem Boot auf der Spree sollen die Kandidaten 50 Jahre Bademode vor Fotograf Andreas Ortner in Szene setzen. Doch nicht alle fühlen sich mit der freizügigen Aufgabe wohl. Hyan hat Schwierigkeiten, oberkörperfrei zu posieren, Alexavius hadert mit einem Muttermal am Bein. „Das macht dich einzigartig“, kommentiert Model-Mama Heidi.
Foto: ProSieben/Daniel Graf
Walk im Underground- und Raver-Style
Beim Walk rückt diesmal die Underground- und Raverszene in den Mittelpunkt. Für die passenden Beats sorgt DJ Hops aus dem Berliner Club OHM. Die Outfits erinnern an besprühte U-Bahnen und greifen den rauen Großstadt-Look auf. Neben Heidi sitzt in Folge 5 auch Karl Lagerfelds Muse Baptiste Giabiconi in der Jury und bewertet die Kandidaten.